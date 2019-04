© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto prima del match contro la Juventus ai microfoni di DAZN: "Secondo me il primo passo da fare per giocare bene giovedì è pensare a stasera e fare bene. Giochiamo contro una squadra in cui c'è tutto, qualità e grinta. Pensiamo prima a noi, sarà importante anche questa sera".