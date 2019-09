Fiorentina, Dainelli: "Firenze è casa mia. Con la Juve gara spettacolare"

© foto di Giacomo Morini

Presente alla festa del Sesto calcio, Dario Dainelli, supervisore dell'area tecnica della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al centro del terreno di gioco dove è avvenuta la cerimonia. Ecco le sue parole, alcune delle quali inerenti anche alla sfida di sabato pomeriggio tra Fiorentina e Juventus: “ Il mio nuovo ruolo? C’è stato un iniziale periodo di ambientamento, anche se avendo smesso di giocare a quarant’anni svolgevo già una funzione di rappresentanza nello spogliatoio già prima. Adesso sto vicino a dirigenti molto più navigati di me e cerco di apprendere il massimo da loro. Per me tornare a Firenze è stato come tornare a casa. Fiorentina-Juventus? È una partita bellissima da giocare, perché c’è tanto entusiasmo in città, sia quando ti alleni sia quando arrivi al campo per la partita. Il ricordo più bello che ho di una sfida contro i bianconeri è stata la prima partita giocata contro la Juve, un 3-3 allo stadio Franchi dove feci gol anche io assieme a Pazzini e Chiellini. Non mi capita molto spesso di sognare, di farlo contro la Juve è stato speciale. Mio figlio me lo ricorda ancora oggi…”