Fonte: firenzeviola.it

© foto di Imago/Image Sport

CSKA Mosca e Fiorentina hanno manifestato interesse per il giocatore del Fluminense, Pedro. Per ora non c'è nessuna offerta ufficiale ma è possibile che questa arrivi entro la fine del mese visto che sia in Russia che in Italia il mercato chiude il 2 settembre. Globoesporte.com dà anche le cifre dell'operazione, per ora molto alte, con il contratto in scadenza nel 2021 e il 50% del cartellino detenuto dal club brasiliano. Il contratto prevede una clausola rescissoria di 50 milioni, ma il presidente Mario Bittencourt sarebbe disposto a scendere a 15 per la sua quota ma per ora ha rifiutato le offerte di Bordeaux, Monterrey, Flamengo e Real Madrid (che offriva 18 milioni).