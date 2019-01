C'è distanza tra la proposta della Fiorentina e la richiesta del San Paolo per il portiere Lucas Perri, estremo difensore brasiliano che i viola vorrebbero per coprire le spalle al giovane Lafont. Stando a quanto riferisce il portale sudamericano Sao Paulo Digital, in questo momento i carioca non si muovono dalla propria posizione, circa dieci milioni di euro di valutazione, mentre l'intenzione della Fiorentina sarebbe proporre un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.