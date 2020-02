vedi letture

Fiorentina, dal Portogallo: occhi su Wendel, giovedì emissari a Lisbona

La Fiorentina a caccia di rinforzi per il centrocampo di Iachini: stando a quanto scrive A Bola, il ds viola Pradè ha messo gli occhi sul centrocampista dello Sporting Lisbona Wendel, già cercato in inverno dai viola che sono stati però "bloccati" dall'assenza di un posto per un nuovo extracomunitario. Giovedì allo stadio Alvalade saranno presenti alcuni scout viola per osservare da vicino il brasiliano classe 1997 in occasione della sfida di Europa League contro il Basaksehir. Per Commisso è comunque pronta una richiesta salata: serviranno infatti 20 milioni per portarlo a Firenze.