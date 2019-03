© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo scorso gennaio la Fiorentina è stata molto vicina ad Andreas Pereira, centrocampista del Manchester United. Il brasiliano classe '96 era uno dei profili preferiti per alzare la qualità della linea mediana di Pioli, ma alla fine i Red Devils hanno scelto di non farlo partire. E di puntarci forte, visto che è stato schierato titolare nel decisivo ritorno di Champions contro il PSG. Il suo prossimo futuro, però, potrebbe essere lontano da Old Trafford: secondo il The Sun, infatti, lo United avrebbe già deciso in vista della prossima estate di lasciarlo partire in prestito per garantirgli quei minuti e quella continuità che difficilmente troverebbe a Manchester.