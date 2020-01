© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito da RMC Sport in Francia, la Fiorentina sarebbe una delle squadre interessate per l'esterno sinistro dello Standard Liegi Nicolas Gavory. Il terzino sinistro classe '95 è recentemente finito anche nel mirino di Ajax, Friburgo e Newcastle. Per il momento però il club belga ha posto il veto perché non vorrebbe cederlo a gennaio.