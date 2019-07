Fiorentina, dalle valigie di Veretout al mal di pancia di Dragowski

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Il ritiro di Moena per la Fiorentina, inizia con due piccoli casi di mercato. Un classico per i viola, che negli otto precampionati organizzati in Val di Fassa, hanno sempre dovuto fare i conti con qualche problema in chiave mercato e con giocatori spesso con la valigia in mano pronti ad andarsene. A questo giro sono Jordan Veretout e il portiere Dragowski ad aver mal digerito l'inizio del calciomercato, ed entrambi sono in attesa della chiamata risolutiva, anche se i due casi sono decisamente diversi.

Il francese conteso - Il centrocampista ex Aston Villa, piace a tanti e non è un mistero. Pradè ha svelato urbi et orbi che ha chiesto di andare via e che verrà accontentato. Una dichiarazione quella del ds viola, che ovviamente ha esposto il calciatore alla stizza dei tifosi, che già ieri lo hanno accusato di essere un traditore oltre che un "buffone". Intanto il suo procuratore lavora sotto traccia a un potenziale accordo definitivo con la squadra che al momento si è mostrata più interessata, ovvero il Milan, sempre tenendo d'occhio la sponda romanista, che ha presentato al giocatore l'offerta più ghiotta economicamente ma rimanendo distante dalla valutazione da 25 milioni fatta dalla Fiorentina. La sensazione è che domani possa essere il giorno della svolta in un senso o nell'altro, chi si presenterà per primo con un'offerta formale e che abbia una grande parte di proposta in cash, si aggiudicherà il calciatore. Difficile che Veretout resti a disposizione di Montella fino a mercoledì, giorno della prima amichevole contro una selezione locale. Molto probabile che si chiuda tutto prima.

I dolori del giovane Bart - Per quanto riguarda Dragowski invece, il discorso è meno vicino alla soluzione. La Fiorentina ha deciso di dire piubblicamente che sarà lui il portiere titolare della prossima stagione, senza però avere fatto i conti con l'oste. Il polacco infatti, forte di quattro mesi abbondanti all'Empoli dove ha fatto il fenomeno e soprattutto di due offerte molto ricche provenienti dall'Inghilterra, è andato a battere cassa e ora si aspetta che la Fiorentina aumenti il suo ingaggio pareggiando quelle proposte. Dal canto suo, il club viola è forte di un contratto rinnovato a gennaio fino al 2022 e, pur essendo disposta ad alzare l'ingaggio rispetto agli attuali 400mila euro percepiti, per il momento nessuno si è detto disposto a raggiungere l'accordo seguendo i club di Premier. Anche in questo caso, tra lunedì e martedì potrebbe esserci un nuovo incontro con l'agente dopo quello della scorsa settimana: la Fiorentina farà la sua offerta "definitiva" e o il portiere deciderà di accettarla prendendosi anche il prestigioso ruolo di numero uno viola, o si inizierà subito a cercare un compratore che metta sul piatto non meno di 15 milioni di euro, soldi che poi verrebbero reinvestiti per acquistare il titolare.