Fiorentina, Diego Rossi pallino di Commisso: si punta a chiudere a breve

La Fiorentina fa sul serio per Diego Rossi. Come riporta Sky Sport, il club gigliato vuole cercare infatti di chiudere già nei prossimi giorni per l’attaccante classe ’98 dei Los Angeles FC, vero e proprio pallino di Commisso e Barone. L'uruguaiano è arrivato in MLS il 1° gennaio 2018 dal Peñarol.