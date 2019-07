© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno dei nodi da sciogliere in casa Fiorentina è certamente quello relativo al futuro di Federico Chiesa. Secondo La Repubblica, il primo vero contatto in tal senso avrà luogo domenica, a New York, in cui verrà esposto al giocatore il progetto gigliato. Nelle intenzioni di Rocco Commisso c'è quella di trasformare il classe '97 in testimonial della Fiorentina sul mercato americano e nel marketing digitale che la nuova proprietà sta studiando.