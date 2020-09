Fiorentina, duello con il Torino per Torreira: De Paul è l'alternativa

Sulle pagine de La Nazione c'è spazio anche per il capitolo Torreira. Nelle ultime ore Arsenal e Real Madrid pare che abbiamo finalmente trovato la quadra per rinnovare di un’altra stagione il prestito di Dani Ceballos ai Gunners. Mossa che di fatto sgancerebbe definitivamente proprio Torreira, pronto a lasciare la Premier con destinazione Italia, perché lo spagnolo giocherebbe titolare al posto dell’ex Sampdoria. Si accende quindi il duello fra Fiorentina e Torino; anche i granata hanno messo gli occhi sul regista uruguaiano e la partita è destinata a giocarsi sulle cifre e sulle modalità dell’accordo. La proposta: prestito oneroso con robusto riscatto. Se la Fiorentina non riuscisse ad affondare il colpo su Torreira, allora i viola sarebbero pronti a riaprire un dialogo con l'Udinese per De Paul.