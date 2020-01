Fiorentina, è il Cutrone-Day: oggi visite e firma. Con clausola pro-Wolves

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella serata di ieri l'approdo a Firenze, ma è oggi che in casa Fiorentina si vivrà il Cutrone-Day vero e proprio. Alla ricerca di un rilancio dalle difficoltà patite con la maglia del Wolverhampton, Patrick Cutrone proverà a trovarlo in maglia viola, e soprattutto nella sua Italia. Quel Belpaese in cui aveva lasciato intravedere del buono in un Milan piegato dalle difficoltà, e che oggi riabbraccia tuffandosi di testa in una Fiorentina che si ritrova suo malgrado costretta alla lotta per non retrocedere. La società viola lo accoglie con una formula abbastanza articolata: in prestito per un anno e mezzo, con un obbligo di riscatto a 18 milioni di euro e diritto di ricompra a favore del club inglese, anche se stando alle ultime indiscrezioni la Fiorentina avrebbe a sua volta un ulteriore, e a questo punto definitiva, possibilità di acquisire il calciatore. Riassumibile in una sorta di clausola di risarcimento morale, si tratterebbe di qualche milioncino, che il Wolverhampton ha strappato qualora le prestazioni dell'attaccante, già 22enne da una settimana, dovessero decollare verso l'alto. In sostanza, quel che sperano i tifosi della Fiorentina. Da oggi la rincorsa di questo sogno diventerà realtà: in mattinata Cutrone svolgerà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà ai viola.