Fiorentina-Empoli, summit per parlare di Di Lorenzo e Thereau

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina ed Empoli lavorano per il presente e per il futuro. Sportmediaset.it scrive che il dirigente viola Corvino avrebbe incontrato il dirgente azzurro Pecini per un eventuale trasferimento allo stadio Franchi di Giovanni Di Lorenzo (25). Il terzino interessa anche alla Lazio. A fare il percorso inverso, approdando dunque allo stadio Castellani, potrebbe essere l'attaccante Cyril Théréau. L'ex ChievoVerona e Udinese potrebbe mettersi a disposizione di mister Iachini mediante la formula del prestito.