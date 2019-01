© foto di Federico De Luca

Con l'arrivo di Luis Muriel alla Fiorentina - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - la società viola dovrà ripensare il ruolo di alcuni membri della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Valentin Eysseric potrebbe andare al Nizza in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni: una cifra che permetterebbe alla Fiorentina una piccola quanto preziosa plusvalenza. Se ne dovrebbe andare anche Cyril Thereau, in prestito secco al Genoa di Prandelli. E Pjaca? La Fiorentina non lo vuole salutare, Corvino è stato chiaro. Ma le cose, nel caso in cui il croato si sentisse chiuso, potrebbero cambiare. Se il giocatore chiedesse la cessione, la squadra viola lo accontenterebbe.