Fiorentina, Eysseric in partenza: manca ancora l'offerta giusta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport durante il mercato di gennaio Valentin Eysseric lascerà la Fiorentina. Per adesso - riporta la rosea - almeno tre squadre hanno mostrato interesse per il trequartista, compreso il Nizza, ma ad oggi non è ancora arrivata l'offerta giusta.