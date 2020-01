© foto di Giacomo Morini

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato anche di come vorrà vedere i suoi in campo domani: "Se l'affrontiamo male mentalmente, sbagliando l'approccio, mi incazzo di brutto. Non penso però che la squadra possa sottovalutare un impegno così decisivo. Siamo recuperando soprattutto dal punto di vista mentale. Purtroppo non abbiamo vinto a Bologna, anche se potevamo farlo, contro la SPAL abbiamo preso tre punti contro una squadra che poi ha vinto a Bergamo. Contro l'Atalanta abbiamo vinto in 10 e a Napoli abbiamo fatto benissimo e abbiamo visto poi gli azzurri con la Lazio. Il Genoa ha messo in difficoltà la Roma, ha giocatori importanti e servirà attenzione e determinazione. Vogliamo fare la nostra gara ma in casa nostra non ci deve essere trippa per gatti".

