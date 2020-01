© foto di Federico De Luca

La Fiorentina prova a confermarsi al Franchi per onorare anche la memoria di Narciso Parigi, cantante che ha intonato dal '56 l'inno viola, mentre il Genoa di Nicola cercherà di conquistare punti utili per la rincorsa salvezza dopo aver raggiunto l'ultimo posto in seguito alla sconfitta contro la Roma.

Iachini manda in campo Venuti per sostituire lo squalificato Dalbert e lascia in panchina Vlahovic in favore di Cutrone, ultimo e unico acquisto del calciomercato viola:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Cutrone, Chiesa.

Il ballottaggio in attacco per il Grifone viene vinto da Favilli con Nicola che manda in campo anche l'ex della sfida Behrami a centrocampo:

Genoa (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli.