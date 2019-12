© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Netflu.com, la Fiorentina ha trovato l'accordo col Fluminense per la cessione a titolo definitivo di Gilberto al Fluminense. Il giocatore, che aveva già firmato un accordo fino al 2022, permetterà ai viola di risparmiare 1,5 milioni di dollari dal pagamento di Pedro, rilevato dal club brasiliano nella scorsa estate. Daniele Pradè si è assicurato anche il 50% della futura rivendita dell'esterno destro che non è riuscito a sfondare nel calcio europeo ma che in patria viene apprezzato per il rendimento di grande continuità.