Fiorentina, Gilberto rientrerà dal Brasile: piace al PAOK

© foto di Federico De Luca

Gilberto, dopo essere stato eletto nella top 11 del campionato Carioca in Brasile grazie all'ottimo campionato disputato alla Fluminense, potrebbe tornare presto in Europa. Il terzino destro brasiliano non tornerebbe alla Fiorentina, che è pronta a cederlo definitivamente dopo anni di prestito e visto il contratto in scadenza nel 2020, ma bensì in Grecia.

Negli ultimi giorni infatti, l'intermediario di mercato brasiliano Angelo Arquilla ha avuto alcuni contatti con il PAOK Salonicco, squadra che ha vinto il campionato greco e che quindi potrebbe disputare la Champions League. I greci sono interessati al giocatore con i viola che sarebbero pronti a cederlo per una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro. A riportarlo è Firenzeviola.it.