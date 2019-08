Fiorentina all'attacco. Resta l'idea Kalinic, Llorente vuole un triennale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport analizza la situazione di Llorente e Kalinic, due idee per l'attacco della Fiorentina. Da una parte, dunque, c'è il croato in uscita dall'Atletico Madrid e portato a Firenze nel 2015 da Pradè, dall'altra lo spagnolo svincolato, che ha fatto sapere ai viola di volere un triennale e una provvigione al fratello agente. È questo il casting per la prossima punta viola, con il futuro di Simeone che potrebbe dare il via al valzer.