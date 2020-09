Fiorentina, Iachini: "Chiesa? È tranquillo e sereno. Non so quello che accadrà sul mercato"

Come si sta approcciando alla nuova stagione Federico Chiesa? A rispondere è Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, alla vigilia del match d'esordio contro il Torino, attraverso i microfoni di SkySport: "Lo vedo sereno, tranquillo in ogni allenamento. Non so quello che sarà sul mercato, ma quello che sta facendo lo fa in tranquillità ed è ciò che ci fa felici"