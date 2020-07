Fiorentina, Iachini: "Chiesa ragazzo stupendo. Commisso contento del lavoro svolto"

vedi letture

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo il 4-0 dei viola contro il Bologna, partendo dal tema Federico Chiesa, protagonista di serata grazie alla sua tripletta: "Federico è un ragazzo stupendo sul piano professionale ed umano. Si è sempre messo a disposizione e si è creato subito un gran feeling. L'ho schierato inizialmente più avanti poi nelle ultime gare l'ho riportato a fare l'esterno. Quando sono arrivato la mia idea era quella di fargli fare il record personale di gol. Sono contento per lui che sia andato in doppia cifra. Sono contento anche per la squadra, perché non è facile trovare le motivazioni ad obiettivi raggiunti. I ragazzi sono stati bravissimi. Questo io lo considero l'ottavo risultato consecutivo. Quella di Roma non la considero una sconfitta".

L'ha sentito Commisso?

"Lui è contento del lavoro che abbiamo svolto. È molto soddisfatto. La società era molto impaurita quando sono arrivato. Ho un ottimo rapporto con tutti, con la società e con l'ambiente. Era un derby no? Quindi volevamo onorarlo al meglio. Quello che succederà in futuro non lo so, parlerò sicuramente con la società e con il presidente con il quale ho un ottimo rapporto. Valuteremo le cose insieme".