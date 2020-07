Fiorentina, Iachini difeso ma è sotto assedio: ci sono le ombre di De Rossi, Emery e Juric

La Gazzetta dello Sport commenta il momento attuale della Fiorentina, che vede da una parte le ombre sul futuro di Beppe Iachini, dall'altra la necessità societaria di provare a proteggere, in un periodo delicatissimo della stagione, il proprio tecnico. Anche dalle voci su quel Daniele De Rossi che resta per la Fiorentina un'idea, dopo aver provato a prenderlo come giocatore.

La 'finta' difesa. Commisso dall'America ha ribadito un concetto semplice: deciderà lui a tempo debito. Che sia Ivan Juric o UnauiEmery, passando per il fascino che porta per l'appunto il nome di De Rossi, i viola vogliono evitare spifferi in grado di creare danni enormi. Quasi certamente Iachini se ne andrà a fine stagione, ma non contrastare ufficialmente questa percezione porterebbe solo a dei guai.