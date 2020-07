Fiorentina, Iachini: "Nessuno ricorda che siamo stati tra i più colpiti dal Coronavirus"

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, commenta in conferenza stampa la vittoria in casa del Lecce: "Anche questa l'abbiamo preparata con la predisposizione giusta. Purtroppo nessuno ricorda che siamo stati tra i più colpiti dal Coronavirus, che abbiamo avuto molti giocatori a letto, non a casa. Normale che potessimo soffrire più di altri. Abbiamo creato molto, colpendo cinque pali in sei partite che potevano anche darci quei punti in più che la squadra avrebbe meritato".