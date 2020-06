Fiorentina, Iachini: "Non bado alle voci sulla mia panchina: voglio l'Europa"

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha trattato anche il tema del proprio futuro in panchina: "Penso che sia normale che ci siano tanti rumors. Le voci di mercato sono all'ordine del giorno. Io non ci devo badare, il mio laoro è fare il massimo per portare in alto la Fiorentina". Sulla fiducia del club ha aggiunto: "Tutti i dirigenti e il presidente hanno sempre dimostrato grande stima nei miei confronti. Io devo pensare solo a migliorare la squadra". Infine, parlando dei suoi sogni nel cassetto: "Voglio riportare la Fiorentina in Europa e poi alzare un trofeo con questa maglia a cui sono molto legato".