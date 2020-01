Fiorentina, Iachini non fa sconti: "Con la SPAL come se fosse la Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato - tra le altre cose - anche dell'atteggiamento che dovrà avere la squadra domani: "Dobbiamo girare pagina ogni partita e tenere solo le cose buone. Predisposizione ad avere un po' più di personalità e avere meno timore in alcune situazioni della partita. La gara è importante e difficile. L'ho detto ai ragazzi: va affrontata come se dovessimo affrontare la Juventus. La SPAL è andata a vincere a Torino, ha battuto la Lazio, contro squadre di un certo peso ha fatto bene. Sul piano dell'attenzione è come se fosse una partita contro una squadra top".

Che squadra è la SPAL? "Gioca con lo stesso tecnico da più anni, sono avanti coi lavori, per noi ci vorrà una grande prestazione di tattica individuale e collettiva. Oggi pensiamo alla SPAL, non alla Coppa Italia contro l'Atalanta, non alle prossime gare".