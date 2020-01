© foto di Giacomo Morini

"Sono arrivato che eravamo a tre punti dalla zona retrocessione, adesso siamo a dieci". Beppe Iachini parla così alla vigilia della sfida all'Inter di Coppa Italia, sottolineando la crescita dal punto di vista caratteriale avuta dalla squadra: "C'era grande timore. Adesso viaggiamo, lavoriamo per continuare a crescere e ci sono dei dati che ci fanno ben sperare. Non possiamo far altro che migliorare continuando a lavorare. La partita è difficile. Non vogliamo perdere in allenamento, figuriamoci se non vogliamo regalarci qualche possibilità in più con la Coppa Italia. Contro l'Atalanta abbiamo mostrato il nostro obiettivo e la nostra determinazione. Ci riproviamo contro l'Inter: ci giocheremo le nostre chance. Non ci sono alibi: voglio 18 animali che pensano solo al risultato".