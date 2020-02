Fiorentina, Igor: "Lotterò per l'onore di Firenze e per regalare trofei ai nostri tifosi"

"Vincere a Firenze sarebbe bellissimo, è l'obiettivo di tutti - ha dichiarato Igor, difensore della Fiorentina, al Corriere dello Sport - Poi una volta fatta una bella carriera in Europa, sogno di tornare in Brasile magari convincendo Sao Paulo o Cruzeiro". Il giocatore arrivato dalla SPAL a gennaio, poi ha rincarato la dose dopo aver detto in sede di presentazione di essere pronto a "dare la vita" per la Viola: "Ogni volta che scendo in campo con questa maglia, rappresento la città, rappresento Firenze. Devo lottare per l'onore e l'orgoglio di questa gente, sempre".