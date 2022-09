Fiorentina, Igor: "Partita difficile, importante conquistare i tre punti"

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Bologna: "Sarà difficile, come sempre in Serie A. Dobbiamo trovare le motivazioni per portare a casa i tre punti, che sono molto importanti per noi".