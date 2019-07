Fiorentina, il Fluminense vuole rinnovare il prestito di Gilberto

© foto di Federico De Luca

Dal Brasile arrivano direttamente alcuni aggiornamenti sulla situazione di Gilberto, terzino brasiliano ancora sotto contratto con la Fiorentina nonostante manchi da un po' da Firenze, dato che ha vissuto le ultime annate tutte in prestito altrove. Gazeta Esportiva infatti scrive come la Fluminense, club in cui si trova attualmente il difensore, stia studiando un'offerta per il prolungamento del prestito del calciatore, ancora legato ai viola con un contratto in scadenza nel 2020.