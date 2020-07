Fiorentina, il futuro di Chiesa legato a quello di Zaniolo: Juve e Inter sul giocatore viola

Non solo derby d’Italia per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Juventus e Inter combatteranno sul mercato anche per Federico Chiesa. Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha capito che trattenere il proprio attaccante sarebbe controproducente e attende la migliore offerta per il suo gioiello. Chiaramente bianconeri e nerazzurri non possono comprare entrambi e dal futuro del numero 22 della Roma capiremo della strada che intraprenderà il calciatore viola.