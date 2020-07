Fiorentina, il futuro di Chiesa resta incerto: dal suo destino dipende tutto il mercato viola

Come evidenzia il Corriere dello Sport, dopo la gran prova di Lecce si è tornati a parlare di Federico Chiesa e del suo futuro, che appare ancora come un foglio bianco. La sua esperienza post-lockdown nella Fiorentina è stata una maratona di emozioni in cui è successo un po' di tutto, da sostituzioni dopo 45' fino alle panchine e al dito rivolto verso la tribuna del Franchi. Adesso che la salvezza è quasi conseguita, Iachini potrà provare a gestirlo per il suo bene, come fatto fin qui: il rapporto tra i due, infatti, è ottimo. Ancora però l'intesa per una sua permanenza a Firenze è da trovare, con le parti che sono al lavoro da tempo, seppure ci sia da attendere il ritorno in Italia di Commisso. Dal suo destino, dipenderà molto del prossimo mercato viola: se in Italia ci sono le solite Inter e Juventus, all'estero Chiesa è invece molto apprezzato in Premier League.