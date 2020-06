Fiorentina, il sacrificio estivo sarà Chiesa. Per Castrovilli altro anno in viola

Secondo quanto rivela Sky, non ci sono possibilità che sia Gaetano Castrovilli il sacrificio viola per la prossima estate. La Fiorentina, piuttosto, è entrata nell'ordine di idee di cedere il gioiello Federico Chiesa in caso di offerta indecente: dovrebbe essere l'esterno azzurro dunque l'unico vero cedibile, tra i big, nella rosa di Iachini. Per quanto riguarda il brillante centrocampista, Pradé e Commisso hanno chiarito più volte tutta l'intenzione di confermarlo e farne un perno della Fiorentina che verrà.