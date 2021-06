Fiorentina, il terzo nome di Gattuso per l'esterno d'attacco è Cengiz Under della Roma

Nome nuovo per il reparto d'attacco della Fiorentina, in particolare le fasce. Stando a quanto riferisce Sky Sport è quello di Cengiz Under, turco classe '97 in procinto di rientrare alla Roma dopo il periodo trascorso in prestito al Leicester. Stando all'emittente satellitare, quello di Under sarebbe il terzo nome richiesto da Gattuso al suo presidente Commisso per rinforzare le fasce offensive.