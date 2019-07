Fiorentina, incontro con il Milan per Veretout: chiesto Cutrone

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina sta incontrando il Milan per parlare di Jordan Veretout, centrocampista valutato circa 25 milioni di euro. I viola vorrebbero, come contropartita, Patrick Cutrone, attaccante che lascerà i rossoneri durante l'estate, mentre il Milan offre Lucas Biglia. Sono comunque trattative parallele e che potrebbero andare in porto anche separatamente.