Fiorentina, incontro Corvino-Cognigni: sul tavolo il futuro del club

© foto di Giacomo Morini

Nessun incontro nella giornata di ieri, un summit a cena nella serata di oggi. Pantaleo Corvino, dt della Fiorentina, era infatti in un noto ristorante di Firenze in compagnia del presidente viola, Mario Cognigni. Sul tavolo futuro e strategie del club: Firenzeviola.it spiega che non è da escludere che nelle prossime ore potrebbero esserci novità a riguardo.