Fiorentina, incontro per l'acquisto dei terreni di Campi Bisenzio per il nuovo stadio

Giornata di incontri in casa Fiorentina per la possibile costruzione del nuovo stadio nel Comune di Campi Bisenzio. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il direttore generale viola, Joe Barone, ha infatti incontrato la famiglia Casini, proprietaria dei terreni dove potrebbe sorgere il nuovo impianto. il faccia a faccia si è tenuto presso la sede di Alma SPA, alla presenza della direttrice e numero uno dell'azienda Carla Casini e di altri componenti dell'azienda di famiglia ed è durato circa un'ora, dalle 10 alle 11 di questa mattina. L'accordo è pronto per essere chiuso, anche se per il momento non ci sono documenti firmati. La Fiorentina adesso dovrà valutare ogni minimo particolare o ostacolo per l'eventuale costruzione dell'impianto e solo dopo aver ottenuto la certezza di tempi e costi certi, si chiuderà l'affare.