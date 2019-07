Fiorentina, iniziato il vero ritiro negli USA. E l'attesa è tutta per Chiesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ce ne vogliano i giovani ragazzi della Primavera viola che in questi giorni stanno vivendo le fasi del ritiro pre-stagione nell'inedita e per loro evocativa località di Moena, ma la vera Fiorentina in questo momento si trova negli Stati Uniti, ed ha appena iniziato i lavori in vista della tournée americana che la porterà a giocare contro squadre come Arsenal e Benfica, oltre ai messicani del Chivas. Certo, mancano ancora alcuni pezzi da novanta, come Milenkovic e soprattutto Federico Chiesa, il più atteso sul suolo statunitense. Intorno al figlio d'arte infatti gravita la situazione - potenzialmente - più affannosa del mercato viola in uscita, e il presidente Rocco Commisso, dopo aver già blindato a più riprese il suo gioiello a parole, ha intenzione di passare concretamente ai fatti, e ne attende l'arrivo negli States (atteso per mercoledì 17) per poter mettere in scena un primo incontro, anche solo conoscitivo e capire così ciascuno le intenzioni dell'altro per poter quindi agire di conseguenza. Sullo sfondo c'è una Juventus ormai palesemente soggetto interessato alla vicenda, che attende impazientemente un segnale così da poter studiare le mosse sul mercato. Paratici e i suoi collaboratori al momento però sono consci che prima di giovedì/venerdì questo non potrà arrivare. In realtà è possibile che i tempi si protraggano ulteriormente, e che - almeno queste sono le speranze che trapelano dagli ambienti gigliati - Commisso abbia gli argomenti giusti per riuscire a convincere il suo calciatore più prezioso.