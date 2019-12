Fiorentina, Inter e Juve su Castrovilli ma per Commisso è incedibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Castrovilli nel taccuino di Juventus e Inter per giugno. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista della Fiorentina che ha mezza Serie A alle calcagna, oltre ad alcuni club di Premier League, è stato messo nel mirino da bianconeri e nerazzurri e nell'ambito di possibili chiacchierate per Federico Chiesa le due società proveranno a sondare il terreno anche per il ventiduenne ex Bari, una delle sorprese della stagione viola. Difficile che Commisso decida di privarsene, anche perché il calciatore ha appena rinnovato fino al 2024.