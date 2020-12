Fiorentina, intrigo Scamacca per l'attacco: c'è l'apertura del Genoa

Si parla di mercato e in particolare delle idee in attacco per rafforzare un reparto con grandi lacune in casa Fiorentina sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, il nome su cui più di tutti i viola stanno andando in prestito è quello di Gianluca Scamacca, oggi al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. La Fiorentina ne ha parlato con gli emiliani, pronti a convincere il Genoa a liberare la punta. La risposta rossoblù è stata incoraggiante ma prima serve l’ingaggio di una nuova punta. La Fiorentina si è chiamata fuori dalla corsa a Piatek e permetterebbe al polacco di valutare un ritorno in Liguria. E il Sassuolo? Al momento pretenderebbe solo il pagamento del prestito, riservandosi di discutere il riscatto solo a fine stagione. Occhio comunque anche alla concorrenza del Milan, mentre il trasferimento di Cutrone al Napoli difficilmente farà correre di nuovo i viola nella direzione di Milik o di Llorente.