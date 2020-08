Fiorentina, ipotesi Eder per l'attacco: richiesta espressa di Iachini

C'è anche Eder nella lista della Fiorentina per rinforzare il suo reparto avanzato. L'attaccante brasiliano naturalizzato italiano piace all'allenatore gigliato Beppe Iachini per rinnovare il reparto avanzato, tanto è vero che su sua indicazione il club viola si è seduto al tavolo con l'entourage del calciatore per capire quali sono i margini per chiudere l'accordo.