Fiorentina, Italiano pensa al turnover: chance per Infantino, Comuzzo e Castrovilli?

vedi letture

La Fiorentina si prepara ad andare a giocare a Salerno domani alle 18, e lo farà dopo un solo vero allenamento, quello di oggi, e con tante situazioni da monitorare. Gli occhi sono puntati su Giacomo Bonaventura, assente nella partita contro il Viktoria Plzen a causa del problema alla caviglia acutizzato dopo la partita contro il Genoa e per il quale è iniziata una corsa contro il tempo per riaverlo in vista di Bergamo, dove la sua esperienza e qualità saranno fondamentali.

Oggi ci dovrebbero essere novità in questo senso, ma probabilmente salterà la trasferta di Salerno per restare a Firenze e riprendersi al meglio. Da valutare anche Beltran e Belotti, usciti entrambi un po' malconci dalla partita di giovedì e quasi certamente a riposo all'Arechi. Lo stesso per tanti altri che si stanno portando dietro acciacchi da diverse settimane, dai difensori Milenkovic e Ranieri fino ad Arthur e Nico Gonzalez.

Chi spera di giocare

Per questo diversi giocatori sperano di avere la chance di mettere qualche minuto nelle gambe. Su tutti il giovane Pietro Comuzzo, classe 2005 promosso dopo l'addio di Mina ma praticamente mai visto in campo. Come lui spera anche Gino Infantino, forse ancora di più oggetto misterioso della stagione dopo l'acquisto estivo dal Rosario. Per l'argentino fin qui poco meno di 200 minuti in campo con zero presenze da titolare: chissà che la prima non possa arrivare contro gli ultimi in classifica. L'altro giocatore che a Salerno vuole candidarsi ad avere più spazio è Maxime Lopez, che nelle ultime settimane ha dato segnali confortanti ad Italiano e al suo staff. Infine potrebbe essere anche l'occasione per rivedere in campo almeno a partita in corso Gaetano Castrovilli, reduce dal recupero dal grave infortunio al ginocchio e ancora in cerca di una sistemazione per la prossima stagione.