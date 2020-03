Fiorentina, l'Inter non riscatterà Biraghi e Dalbert tornerà in nerazzurro

Cristiano Biraghi non ha mai convinto l'Inter e il suo riscatto per 12 milioni dalla Fiorentina sembra decisamente difficile. L'esterno sinistro a questi prezzi non verrà certamente confermato, con Dalbert, attualmente in prestito secco in nerazzurro, che potrebbe tornare alla corte di Conte giusto il tempo per trovare una nuova collocazione altrove. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.