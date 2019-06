Fiorentina, Lafont medita l'addio: in pole c'è il Nantes

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alban Lafont sta valutando di lasciare la Fiorentina nel corso della prossima estate. Il giocatore avrebbe già parlato anche con Pradè, una telefonata per manifestare insofferenza e l'idea di lasciare Firenze per iniziare una nuova avventura altrove. Non mancano le proposte per il francese reduce dal Mondiale U20, e in pole position ci sarebbe il Nantes che potrebbe garantire la titolarità del ruolo al ragazzo del '99. La sua uscita non è la priorità dei viola, ma in caso di offerta allettante potrebbe pensare di salutarlo. La formula del prestito con diritto pare quella più indicata per aprire un tavolo di trattativa vista anche la giovane età dell'estremo difensore. A riportarlo è Firenzeviola.it.