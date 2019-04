© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women's, dopo la vittoria sulla Roma per 2-1 che ha consegnato la Champions League alle viola: "Si chiude una grande stagione, abbiamo iniziato vincendo la super coppa e finiamo con un secondo posto a un solo punto dalla Juventus. Arrivare per la terza volta consecutiva in Champions è un grandissimo risultato. Faccio i complimenti a tutte le ragazze. Siamo un po' acciaccati per la Coppa Italia ma ci crediamo. Quando giochiamo in Europa contro le altre squadre impariamo tanto. La Fiorentina non può esimersi dal lottare per le prime posizioni. La partita contro l'Atalanta, per gli uomini, è fondamentale perché andare in finale sarebbe bellissimo. Tutti ci danno per sfavoriti ma secondo me ce la giocheremo. Io e tutta la società ci crediamo in questa vittoria. Ho visto Montella molto determinato. Ha qualcosa in più da dire".