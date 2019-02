© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calcio femminile continua a cresce, la Fiorentina è stata tra le prime grandi società italiane a puntarci con decisione. Ora c'è da proseguire sulla stessa strada. Ne ha parlato a Sky il presidente della Fiorentina Women's, nonché consigliere delegato area sport della Fiorentina, Sandro Mencucci: "Abbiamo tanto da imparare dall'estero, penso al Manchester City e Barcellona, anche se è vero che parliamo di società con bacini di utenza superiori al nostro. Io credo che in Italia ci sia carenza per quanto riguarda gli stadi: al di là della Juventus non c'è molto. Frosinone, Cagliari e altre hanno fatto qualcosa, ma grandi stadi non ce ne sono".

Gli impianti.

"Io credo che in futuro un centro sportivo di una squadra professionistica non possa prescindere da un impianto da almeno 5000 persone per far giocare l'Under 19 e la squadra femminile".