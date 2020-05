Fiorentina, Milenkovic: "Futuro? La pandemia ha rallentato tutto. C'è tempo"

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina inseguito da Milan e Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del proprio futuro. “Sto cercando di maturare il più velocemente possibile, sono della Fiorentina, il mio dovere è lavorare per crescere e per aiutarla. La pandemia ha rallentato tutto, ci sono altre priorità. Spero si torni a giocare presto, per il futuro c’è tempo. Chiesa? Non so le sue scelte”.