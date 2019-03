Fiorentina, Mirallas: "Fossi in Chiesa resterei. Il mio futuro? Spero qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da Tuttosport, l'attaccante belga Kevin Mirallas ha parlato delle ambizioni della Fiorentina in questo finale di stagione e anche del suo futuro: "Se crediamo all'Europa? Certo. Sappiamo che il momento è delicato ma io e i miei compagni non ci siamo arresi. Conquistarla è ancora possibile, anche attraverso la Coppa Italia".

Il futuro di Chiesa?

"Fossi in lui resterei qui. I giovani devono giocare, non stare in panchina. Nella mia carriera ne ho visti tanti arrivare in grandi club e poi non giocare mai. Federico rimanga qui ancora una o due stagioni, lui è figlio di questa squadra e di questa città".

Il suo futuro?

"Mi auguro ancora alla Fiorentina. Qui mi sento bene e mi piacerebbe restare. Mi piace questo club, mi piace questo gruppo e questo allenatore, mi piacciono i tifosi che ci sostengono sempre e non ci trasmettono mai sensazioni negative. Mi piace Firenze dove sta bene anche la mia famiglia. Mancano ancora due mesi alla fine della stagione. Dopodiché parleremo".