Fiorentina, Montella: "Alla pari con le big? Quasi sempre giocato meglio"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Sassuolo, ha parlato anche di come la sua squadra abbia affrontato le big in questa stagione: "Non ce la siamo solo giocata alla pari, con quasi con tutte abbiamo giocato meglio. È ancora presto per gli obiettivi, diciamo solo che stiamo lavorando bene. Abbiamo ancora due-tre partite molto difficili e qualcosa in più ci diranno, domani dovremo avere risposte comportamentali, vogliamo rialzarci. Davanti non hanno nulla da invidiare ad almeno quindici squadre, servirà una Fiorentina al meglio delle sue possibilità".