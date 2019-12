© foto di Giacomo Morini

Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina e panchina di Vincenzo Montella in bilico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella giornata di ieri il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha parlato alla squadra chiedendo di più ai giocatori e anche se Commisso ha confermato l'allenatore dopo il ko contro il Lecce in caso di eliminazione dalla Coppa Italia domani sera contro il Cittadella l'esonero sarebbe praticamente inevitabile.